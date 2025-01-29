وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزيرين تناولا الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والرغبة المشتركة فى دفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات بما يسهم فى توطيد الشراكة ويعزز من الجهود الرامية لمواجهة التحديات الإقليمية المتعددة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين استعرضا تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة أطراف الاتفاق على تنفيذ بنوده بمراحله الثلاث.

وشدد على تنفيذ البنود بما يسهم في تبادل الرهائن والأسرى، والسماح للشعب الفلسطيني بالعودة إلى منازلهم، وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للقطاع، وذلك كخطوة أساسية لاستعادة الهدوء والاستقرار وبلورة أفق سياسي يسهم فى إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي استنادا لحل الدولتين ووفقا للشرعية الدولية.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه ورفض النقل او التهجير خارجها ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه فى تقرير المصير.