ورصد مراسل "سكاي نيوز عربية" بمعبر رفح تأهب عدد كبير من الشاحنات في محيط المعبر تحمل كرافانات معدنية من المفترض أن تستخدم كسكن مؤقت للنازحين في القطاع.

كما علم مراسلنا من مصادر في برنامج الغذاء العالمي بأن خططا جديدة يجري ترتيبها حاليا لإعادة توزيع المساعدات داخل القطاع استجابة لعودة النازحين إلى شمال القطاع، الأمر الذي يتطلب العمل على توفير مستلزمات إعادة تشغيل أفران الخبز في الشمال.

من جانبه، أكد برنامج الغذاء العالمي أن لديه مخزونا من الغذاء يكفي لدعم أكثر من مليون شخص داخل القطاع لمدة 3 أشهر.

فيما أوضحت مصادر بالهلال الأحمر المصري استمرار العمل على امداد القطاع بالمساعدات بنفس الآلية المتبعة منذ بدء العملية الإنسانية الراهنة من دون تغيير مضيفة أن الوتيرة المتبعة حاليا لإرسال المساعدات تلبي الاحتياجات الطارئة لسكان القطاع.

وتشدد مصر على ضرورة تدفق المساعدات إلى القطاع بانتظام وبشكل مستدام لتوفير الاحتياجات المعيشية الضرورية والمنقذة للحياة لكافة سكانه في مختلف المناطق.