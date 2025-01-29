وذكرت الوزارة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية الفوقا أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة عشرين شخصا بجروح".

وأضافت أن "غارة العدو الإسرائيلي على زوطر" وهي بلدة مجاورة، أدّت "إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية من جهتها بأن "مسيرة اسرائيلية معادية" نفّذت "قرابة السابعة والنصف من مساء اليوم (الثلاثاء) غارة بصاروخ موجه مستهدفة" شاحنة صغيرة "لتحميل الخضار" في النبطية الفوقا التي تقع شمال خطّ نهر الليطاني في جنوب لبنان لكن على بعد نحو 10 كلم من الحدود مع اسرائيل.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة عن غارة اسرائيلية ثانية "على مسافة اقل من 2 كيلومتر من الغارة الاولى" على طريق "زوطر - النبطية الفوقا".

من جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي أن طائراته أغارت على "شاحنة ومركبة (...) تابعتيْن لحزب الله"، مضيفا أنهما كانتا تنقلان "وسائل قتالية في منطقتيْ الشقيف والنبطية في جنوب لبنان وذلك لإزالة تهديد".

ودان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي الغارتين، معتبرا أنهما يشكلان "انتهاكا اضافيا للسيادة اللبنانية وخرقا فاضحا لترتيب وقف اطلاق النار ومندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف أنه أجرى اتصالا برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز وطالبه "باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

أنهى اتفاق وقف إطلاق نار الذي أبرم بوساطة أميركية وبدأ سريانه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل.

ونصّ على مهلة ستين يوما لإنجاز خطوات عدة منها انسحاب إسرائيل من المناطق الحدودية في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) فيها. كما يتوجب على حزب الله سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا من الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب.

وبموجب الاتفاق الذي تشرف على تنفيذه لجنة تضم الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ولبنان واليونيفيل، كان أمام الدولة العبرية حتى 26 يناير لتسحب قواتها. لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".

في المقابل، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ ما تعهدت به بموجب الاتفاق.

وليل الأحد، أعلنت واشنطن أن الاتفاق سيبقى "ساري المفعول حتى 18 فبراير 2025"، ما يعني تمديد مهلة استكمال الانسحاب والبنود الأخرى.

وقتل 26 شخصا الأحد والاثنين، بنيران اسرائيلية أثناء محاولة سكّان العودة إلى قرى حدودية، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، عن إصابة عسكري وثلاثة مدنيين بجروح بعد أن "أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون - مارون الراس" خلال محاولتهم العودة إلى بلداتهم.



