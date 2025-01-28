وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إنه تم إبلاغ السفير الفرنسي "الاحتجاج الشديد للحكومة على خلفية المعاملات الاستفزازية التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس".

وأضاف البيان أن "الجزائر تتابع بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي تعرضوا لها من قبل شرطة الحدود في مطاري شارل دو غول وأورلي".

وأوضح البيان، أن الجزائر تؤكد رفضها القاطع لأي مساس بكرامة مواطنيها و"لأي محاولة لاستغلال مواطنيها بأي شكل من الأشكال كوسيلة للضغط أو الاستفزاز أو التهديد ضد بلدهم".

وتابع أن "الخارجية الجزائرية تطالب السفير الفرنسي بإبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد وبلا تأخير لهذه التصرفات والممارسات".