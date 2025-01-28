وأضاف كاتس أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى على جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية لفترة زمنية غير محدودة لضمان أمن هضبة الجولان والمستوطنات الشمالية وجميع سكان دولة إسرائيل".

وتابع كاتس: "لن نسمح لقوات معادية بالتمركز في المنطقة الأمنية في جنوب سوريا، من هنا وحتى محور السويداء - دمشق، وسنعمل ضد أي تهديد".

كان كاتس قد قال في شهر ديسمبر الماضي إن جبل الشيخ عاد للسيطرة الإسرائيلية بعد 51 عاما "في لحظة تاريخية مؤثرة".

واستعد الجيش الإسرائيلي للبقاء في قمة جبل الشيخ طيلة فصل الشتاء، واعتبر أن السيطرة على الجبل أمر مهم في ظل ما يجري في سوريا من أحداث، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.