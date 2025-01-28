وقالت الحركة في بيان، إن الوفد ضم خالد مشعل وخليل الحية زاهر جبارين ونزار عوض الله. محمد نصر غازي حمد.



وعبر وفد قيادة حماس عن "تقديره وشكره لدور الإخوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة وجهودهم الجارية في إدخال المساعدات واحتياجات شعبنا والتخفيف من معاناته، مشيدا بالموقف المصري الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني".

وبحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروق التي تمت وضرورة التزام إسرائيل بكل ما تم التوافق عليه.

كما تم استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وكان الوفد قد وصل مساء الاثنين، إلى القاهرة لبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث.

ووافق الطرفان على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في وقت سابق من هذا الشهر، الذي قدم أول هدنة للفلسطينيين في غزة بعد أكثر من 15 شهرًا من القصف الإسرائيلي منذ هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس.