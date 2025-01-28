ورغم الضغوط الأميركية، تظل السعودية متمسكة بموقفها، وهو ما أيده العديد من المحللين السياسيين والخبراء.

موقف ثابت

يؤكد السفير السعودي لدى بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أن المملكة لن تمضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا بتحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على أن "إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد لإنهاء عقود من المعاناة".

ويقول الباحث السياسي مبارك العاتي خلال حديثه للظهيرة على سكاي نيوز عربية: "السعودية تسير وفق استراتيجية مدروسة، توازن بين مصالحها الوطنية والقومية مع الحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية.. المملكة ترفض أي مبادرات لا تحقق طموحات الفلسطينيين".

تعقيدات المشهد الدولي والإقليمي

يرى أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، أن الموقف السعودي يمثل حجر الزاوية في تحريك ملف السلام، ويشير إلى أن: "المملكة دشنت تحالفا دوليا يدعو لحل الدولتين، وتواصل العمل على تنسيق الجهود العربية لضمان موقف موحد ضد الضغوط الأميركية والإسرائيلية".

من ناحية أخرى، يعكس الموقف الإسرائيلي تعنتا مستمرا، إذ يوضح المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ألون أفيتار: "المجتمع الإسرائيلي غير مستعد لقبول فكرة إقامة دولة فلسطينية، سواء على مستوى اليمين السياسي أو حتى الأحزاب الأخرى".

ترامب بين الطموحات والعقبات

تأتي زيارة واتكوف كأول تحرك أميركي رسمي منذ انتهاء ولاية ترامب، لكنها تواجه تحديات حقيقية. فمن ناحية، تسعى واشنطن لتسريع التطبيع ضمن أجندتها الإقليمية، ومن ناحية أخرى، تواجه مواقف سعودية صارمة لا مجال لتجاوزها.

ويضيف العاتي: "ترامب قد يطمح لدور صانع السلام، لكن المملكة لن تسمح بأي تنازل عن ثوابتها. موقفها يستند إلى الشرعية الدولية وإرادة الشعب الفلسطيني".

الموقف العربي والفلسطيني

يشدد فهمي على أن وحدة الموقف العربي والفلسطيني ضرورة قصوى لضمان نجاح أي مفاوضات: "العالم العربي بحاجة إلى قمة عربية مصغرة تُعيد ترتيب الأولويات، مع توحيد الصف الفلسطيني الذي يظل أحد المفاتيح الأساسية لدعم الموقف السعودي".

موقف صلب أمام محاولات التسريع

بينما تتسارع الأحداث، يظل الموقف السعودي هو القاعدة الثابتة التي تُبنى عليها أي مبادرات. فالسعودية تضع القضية الفلسطينية في قلب تحركاتها الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل التطبيع مع إسرائيل مرهونًا بحل جذري يعيد الحقوق الفلسطينية، ويضمن سلامًا عادلًا وشاملًا.