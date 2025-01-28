وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتهم الرئيسي بالتجسس قام بتصوير مقاطع فيديو سرية لأجزاء من نظام الدفاع الإسرائيلي "القبة الحديدية".

وأوضحت أن المتهم أرسل تلك الفيديوهات التي تكشف معلومات سرية حول طريقة عمل المنظومة الدفاعية إلى الاستخبارات الإيرانية.

وقالت أن التهم الموجهة إلى المتهم الرئيسي والجندي المشارك في عملية التجسس خطيرة وتشمل الخيانة والتواصل مع العدو أثناء الحرب، وقد تصل العقوبات إلى السجن المؤبد.

والمتهمان في قضية التجسس هما إن يوري إلياسيفوف وجيورجي أندريف، وهما جنديان احتياطيان من الكريات، في العشرينات من عمرهما.

وقد اعترف إلياسيفوف وأندريف بالتهم الموجهة إليهما في التحقيقات وكشفا عن المهام التي أسندت إليهما والمقابل المالي الذي تلقياه.

والمشتبه به الرئيسي في القضية هو يوري إلياسيفوف، الذي اعترف بإرسال فيديو لنظام القبة الحديدية إلى إيران، قائلا إنه كان يواجه صعوبات مالية، أما المشتبه به الثاني يدعى جيورجي أندريف وهو متهم بالمشاركة في التجسس.

وفي التحقيقات، تبين أن إلياسيفوف تلقى 2500 دولار مقابل التجسس لصالح إيران، بينما حصل أندريف على 50 دولارا فقط وهو ما وصف بالمقابل الزهد.