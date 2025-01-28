وذكرت وسائل إعلام أردنية أن القوات المسلحة، بتوجيهات ملكية، سيرت سربا من الطائرات العسكرية المحملة بالمساعدات الضرورية للأهالي بقطاع غزة.

وأضافت أن السرب يتكون من 16 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية سيتم تسليمها في قطاع غزة إلى المنظمات الدولية الإنسانية، وإلى المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع المنكوب.

ويتزامن الجسر الجوي مع جسر بري انطلق من الأردن إلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين ثم إلى معبر كرم أبو سالم.

وأقلعت من منطقة الغباوي، طائرات تمثل "جسرا جويا إنسانيا"، إذ أن هذه ليست المرة الأولى التي يسيّر فيها الأردن رحلات "الجسر الإنساني" إلى قطاع غزة.

وبلغ عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها الطائرات الأردنية على قطاع غزة 125 إنزالا جويا أردنيا، و266 إنزالا لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم الطبي والإغاثي.

كما وجه ملك الأردن الملك عبدالله الثاني القوات المسلحة في البلاد بإرسال سرب من الطائرات العسكرية المحملة بالمواد الإغاثية والطبية والدوائية الضرورية للأهالي بقطاع غزة والتي تعد العملية الأولى من نوعها والتي سيرت ضمن رحلات "الجسر الإنساني" إلى القطاع.

وأقلعت من الأردن 8 طائرات عسكرية باتجاه قطاع غزة حملت أكثر من 7 أطنان من المساعدات الإنسانية، وتضمنت أغذية وأدوية ومواد صحية وأغذية ومواد خاصة بالأطفال، تم تسليمها إلى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بغزة، ليصار توزيعها إلى الأهالي داخل القطاع.

وسيّر الأردن جسرا جويا يبدأ من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في مصر، لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.

ولضمان نقل كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى بالتعاون مع منظمات إنسانية ودولية، بهدف تلبية الاحتياجات الملحة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأهل في القطاع، حيث بلغ عدد الطائرات المرسلة إلى مطار العريش 53 طائرة حملت على متنها 886.5791 طنا من المساعدات.