وأفادت قناة روسيا اليوم "آر تي" إن وفدا رفيع من وزارة الخارجية الروسية برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى دمشق.

وأوضحت أنه من المقرر أن يجري الوفد الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف مباحثات مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ويلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وقال ميخائيل بوغدانوف إن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة، مشددا على أن روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد.

وفي وقت سابق أكد مصدر لوكالة تاس إن روسيا تجري محادثات مع السلطات السورية الجديدة بشأن الحفاظ على تواجدها في سوريا.