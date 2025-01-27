وقد نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الإثنين، صورة من اللقاء حيث ظهر الشرع يتوسط في الصورة الوفد النسائي من الجالية السورية في أميركا.

وقد أثارت الصورة التفاعل وسط العديد من السورين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أنها إشارة جدة من الإدارة الجديدة بشأن الانفتاح على الفعليات النسائية السورية ومن رأى أنها مخالفة لتوجه أحمد الشرع.

وفي وقت سابق انتشر للشرع وهو يطلب من فتاة أرادت التقاط صورة معه في الشارع بتغطية شعرها أولا، وهي الواقعة التي أثارت ردود فعل كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما سبق أن أثير جدل آخر بسبب امتناع الشرع ومسؤولين في الإدارة السورية الجديدة عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال استقبالها في دمشق.