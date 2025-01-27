وأوضح ولي العهد البحريني أن هذه العلاقات تعكس متانة الروابط بين البلدين، وهو ما يعكس الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما هذا التعاون من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك في لقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحرين، مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وذلك في قصر القضيبية اليوم.

وشهد اللقاء حضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

وفي مستهل اللقاء، رحب ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بضيفة البلاد والوفد المرافق لها، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البحرين وإيطاليا تواصل تحقيق التميز على كافة الأصعدة.

وأكد أن الجهود المشتركة بين البلدين تتواصل بهدف دفع مستويات التنسيق الثنائي نحو آفاق أوسع وأكثر شمولًا في مختلف مجالات التعاون، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين ويعزز من شراكتهما الاستراتيجية.