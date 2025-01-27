وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أن حماس قالت إن 25 الآخرين ما زالوا على قيد الحياة.

وقال منسر خلال مؤتمر صحافي "تم إبلاغ العائلات بحالة أبنائها". دون الإفصاح عن الأسماء.

وكان قيادي بحركة حماس، قد أكد إن الحركة سلمت للوسطاء قائمة بأسماء 25 رهينة على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشف لوكالة "رويترز"، أن إسرائيل تسلمت القائمة من الوسطاء.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 19 يناير، وأنهى بذلك أكثر من 15 شهرا من الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023.

وفي إطار المرحلة الأولى من الاتفاق، من المقرر الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلي، مقابل أكثر من 1900 معتقل فلسطيني لدى إسرائيل.

ومنذ بدء الهدنة حتى الآن، سلمت حماس 7 إسرائيليات بينهن 4 مجندات، فيما أفرجت إسرائيل عن 290 معتقلا فلسطينيا.