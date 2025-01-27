وقالت نقلا عن مصادر أمنية أن الحركة وضعت الحاجز أمام حاجز شركة الأمن المصرية التي تقوم بتفتيش المركبات ومراقبة مرور الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله.

وبحسب المصادر فإن حماس تحاول إظهار حكمها على الأرض.

قلق من نقل الأسلحة

وقد أعرب مسؤولون عسكريون من فرقة غزة عن قلقهم البالغ إزاء نقل الأسلحة وحركة حماس إلى شمال القطاع.

وقال المسؤولون إنه وفقا لمعلومات استخباراتية وملاحظات مرئية فإن مسلحين كانوا يتحركون بالقرب من المدنيين على المحور الساحلي المخصص لحركة المساعدات الإنسانية من الجنوب إلى الشمال.

وقال الموقع نقلا عن المسؤولين العسكريين إن هناك قلق إزاء نقل "أسلحة وعناصر حماس" إلى شمال غزة خصوصا "قذائف الهاون والصواريخ"

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يشعر بالقلق بشكل خاص إزاء قذائف الهاون والصواريخ التي سيتم إطلاقها من شمال قطاع غزة باتجاه سديروت والمستوطنات القريبة من السياج، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقيق في هذه المخاوف.

وبعد 15 شهرا من الحرب بدأ الآلاف من النازحين الفلسطينيين في غزة، في وقت سابق الإثنين، يتدفقون إلى شمال القطاع بعد أن انسحبت القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، فيما انتشرت طواقم الإسعاف على شارع الرشيد لاستقبال النازحين العائدن.