وقال لوكالة الأنباء" إيسنا": "عندما يتم الإعلان عن سياسات الطرف الآخر، سنعمل وفقا لتلك السياسات".

وأوضح روانجي أنه بعد تولي ترامب السلطة رسميا، لم يتم تبادل أي رسائل بين إيران والولايات المتحدة.

من جهة أخرى قالت صحيفة "إيران إنترناشونال" إنه وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدثت مصادر قريبة منه عن احتمال عودة سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، بل وتم التطرق إلى احتمال شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وأضافت أنه تم نشر تقارير عن مخاوف مسؤولي النظام الإيراني من إجراءات ترامب وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مصادر مطلعة أن لدى إيران، خوفا من سياسات الإدارة الجديدة لترامب في" الولايات المتحدة، أمرت وكلاءها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالتصرف بحذر.

وكان موقع" أكسيوس" قد نقل عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن إيران سعت لإرسال رسالة إلى الولايات المتحدة لإبلاغها عن رغبة طهران في التفاوض للوصول إلى اتفاق جديد ومختلف عن الاتفاق النووي.

كما تمتداول أخبار عن مفاوضات مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، مع مسؤولين أميركيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن مكتبه نفى هذه التقارير.

وأعرب ظريف في المؤتمر عن أمله في أن يكون "ترامب-2 أكثر جدية وتركيزا وواقعية".

وقال ظريف إن إيران لا تشكل تهديدًا أمنيًا للعالم، معربًا عن أمله في أن يكون ترامب "أكثر جدية وتركيزًا وواقعية"، خلال ولايته الثانية المحتملة.