وفي الفيديو، ظهرت الأم وهي تستقبل ابنها في غزة وهو يردد باكيا "الله يرحم حامد.. كان أول واحد بده يستقبلني. فدا الوطن".

وبعد 15 شهرا من الحرب بدأ الآلاف من النازحين الفلسطينيين في غزة يتدفقون إلى شمال القطاع بعد أن انسحبت القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، فيما انتشرت طواقم الإسعاف على شارع الرشيد لاستقبال النازحين العائدن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ووزارة الداخلية في غزة، التابعة لحركة حماس، عن فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين، وذلك منذ الساعة السابعة صباحا بحسب التوقيت المحلي، فيما أعلن عن فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات العائدة الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي.

وأعلن مسؤول أمني أن "أكثر من 200 ألف نازح وصلوا إلى مدينة غزة وشمال القطاع في أول ساعتين" بعد السماح لهم بالعبور.