وعبر شارع الرشيد، غربي قطاع غزة، تدفق أكثر من 200 ألف فلسطيني نازح إلى شمال غزة خلال ساعتين بحسب مسؤول في سلطة حماس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية في غزة أن شارع الرشيد أصبح متاحا لعبور المشاة فقط بالاتجاهين.

وبدا تدفق الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد الساحلي أشبه بالسيل البشري.

وعلى محور نتساريم، ومن خلال شارع صلاح الدين، بدأ دخول المركبات لعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.

ويواجه العائدون إلى محافظتي الشمال أوضاعا صعبة حيث بلغت نسبة الدمار في المحافظتين أكثر من 90% من المباني والبنية التحتية وفقا للسلطات التابعة لحركة حماس في القطاع.

وقالت السلطات في قطاع غزة إن الفلسطينيين في محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135 ألف خيمة وكرفان بشكل فوري وعاجل.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول العربية بفتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء الشعب الفلسطيني.

ورغم ذلك، قالت حركة حماس إن عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، تشكّل انتصارا للشعب الفلسطيني وإعلان فشل وهزيمة لإسرائيل.

وقالت الحركة في بيان، وصلت نسخة منه لفرانس برس، إن عودة عشرات آلاف النازحين شكل "انتصارا لشعبنا، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير" فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن عودة النازحين هي "رد على كل الحالمين بتهجير شعبنا".

وقال القيادي بحماس عزت الرشق إنّ مشهدَ عودة النازحين إلى شمال غزة، تتحطمُ أمامه أحلام وأوهام إسرائيل في تهجير الشعب الفلسطيني.