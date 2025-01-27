⁠وأعرب الملك المعظم عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس ترامب بالتوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة نحو مزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا تطلعه إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، ومواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما أكد العاهل البحريني حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، مشيدا بالمكانة الريادية التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي كأحد أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تأثيرا، متمنيا دوام النمو والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الدولي.

من جانبه، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن بالغ شكره وتقديره للعاهل البحريني على تهانيه الطيبة، مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ومؤكدا تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات خلال فترة توليه الرئاسة.

تناول الجانبان خلال الاتصال أهمية العمل المستمر لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.