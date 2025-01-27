هذه التصريحات أثارت ردود أفعال قوية من الأطراف الإقليمية والدولية، وسط اتهامات للإدارة الأميركية بتجاهل الحلول السلمية والاعتماد على أسلوب "الصفقات".

هذا التقرير يرصد مواقف الأطراف المختلفة، مستعينًا بتحليلات خبراء ومتخصصين، مثل سمير التقي، الباحث في مركز الشرق الأوسط بواشنطن، وأستاذ القانون الدولي عامر فاخوري، بالإضافة إلى الكاتب إيلي نيسان والخبير في الشؤون الإسرائيلية صبحي عسيلة.

تصريحات ترامب.. تطهير غزة أم مناورة سياسية؟

أثار حديث ترامب عن تهجير نحو 1.5 مليون فلسطيني من غزة جدلا واسعًا، خاصة أن هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع اتفاقات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

ترامب وصف الخطة بأنها "تطهير لغزة"، مما أثار شكوكًا حول أهداف الإدارة الأميركية.

وفقًا للباحث في مركز الشرق الأوسط بواشنطن سمير التقي، فإن ترامب "يتنصل من حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن سياساته تعتمد على تصدير أزمات المنطقة، بالتعاون مع اليمين المتطرف الإسرائيلي.

ويرى التقي أن تصريحات ترامب ليست مجرد اقتراحات، بل قد تكون جزءًا من خطة مدروسة لتحويل الفلسطينيين إلى عبء على دول الجوار.

الأردن ومصر وخطوط حمراء

ردود الفعل الإقليمية جاءت حاسمة، حيث رفضت كل من مصر والأردن هذه التصريحات. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي صرح بأن "المملكة ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين"، مؤكدًا على موقف الأردن الداعم لحل الدولتين.

من جانبه، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن "تهجير الفلسطينيين إلى مصر خط أحمر"، مشيرًا إلى أن إخراج الفلسطينيين من أراضيهم يعني عدم عودتهم إليها أبدا، وهو ما يهدد جوهر القضية الفلسطينية.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية صبحي عسيلة خلال حديثه لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن هذه المواقف تنطلق من إدراك الدول العربية لمخاطر التهجير القسري، حيث يُعتبر تهجير الفلسطينيين "تهديدا للأمن القومي المصري والأردني على حد سواء".

كما أشار إلى أن الضغوط التي تواجهها مصر منذ أشهر، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية، لم تؤثر على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.

الرؤية الأميركية والرفض الدولي

وصف أستاذ القانون الدولي عامر فاخوري تصريحات ترامب بأنها "غير مسؤولة"، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية الحالية والسابقة تتبنى مواقف تتناقض مع المصالح الإقليمية.

وأضاف أن هناك فجوة بين تصريحات ترامب وبين واقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ستواجه رفضًا قاطعًا من جميع الأطراف المعنية.

من جهة أخرى، اعتبر الباحث الإسرائيلي، إيلي نيسان أن تصريحات ترامب حول غزة تأتي في إطار محاولاته لإعادة إحياء "صفقة القرن"، والتي فشلت بسبب رفض الدول العربية والفلسطينيين لها.

نيسان أشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست معنية بزعزعة استقرار الأردن ومصر، لأن ذلك سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها.

إسرائيل.. وسياسات اليمين المتطرف

التوجهات الإسرائيلية تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب الباحثين، تسعى لإنهاء وجود الفلسطينيين في المنطقة، وهو ما يتضح من دعم نتنياهو لأفكار التهجير، سواء قسرية أو طوعية.

صبحي عسيلة وصف هذه السياسات بأنها "قنبلة موقوتة"، محذرًا من أن استمرار تجاهل حل الدولتين سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة. كما أشار إلى أن المقاومة الفلسطينية والرفض العربي يعيقان تنفيذ هذه المخططات.

أميركا بين الماضي والحاضر.. تراجع الهيمنة

يشير سمير التقي إلى تراجع الدور الأميركي عالميا، حيث لم تعد واشنطن تتمتع بالقوة التي كانت عليها في منتصف القرن الماضي.

وأضاف أن الإدارة الأميركية أصبحت عاجزة عن فرض سياساتها على دول المنطقة، خاصة في ظل الرفض العربي القوي لسياسات التهجير.

أما فاخوري، فقد أوضح أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر اعتمادا على التحالفات الإسرائيلية، مما يضعف مصداقيتها كوسيط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين تعكس نهجا سياسيا يعتمد على الصفقات، دون الأخذ بعين الاعتبار تبعاتها الإنسانية والسياسية.

ومع رفض الأردن ومصر القاطع لهذه التصريحات، يبقى السؤال: هل ستستمر هذه السياسات في ظل الإدانات الدولية والعربية، أم أن الضغط الإقليمي سيجبر واشنطن على التراجع؟