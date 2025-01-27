وأعلن الجيش الإسرائيلي ووزارة الداخلية في غزة، التابعة لحركة حماس، عن فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين، وذلك منذ الساعة السابعة صباحا بحسب التوقيت المحلي.

وفيما يتعلق بالانتقال بواسطة المركبات، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيسمح لها بالانتقال شمال قطاع غزة "بعد الفحص" عن طريق صلاح الدين.

ومن المنتظر أن يبدأ عبور المركبات بعد فحصها بدءا من الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي.

وشوهد "نهر بشري" يتدفق من منطقة وادي غزة عبر شارع الرشيد باتجاه مدينة غزة.

وحظر الجيش الإسرائيلي، في منطقة جنوب القطاع، الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا.

في الأثناء، تتواجد طواقم الإسعاف على شارع الرشيد غرب مدينة غزة استعداداً لاستقبال النازحين العائدين إلى شمال القطاع.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإخلاء الجزء الغربي من محور نتساريم، وذلك من أجل السماح بعودة المواطنين الغزيين النازحين إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال القطاع.