وتعد هذه القافلة الرابعة عشر التي تقدمها مصر منذ بدء حرب غزة عبر ذراعيها التنمويين صندوق تحيا مصر التابع للحكومة المصرية وتحالف العمل الأهلي التنموي المكون من عشرات المؤسسات الأهلية المعنية بالعمل الإنساني.

وتواصل قوافل المساعدات المقدمة من مصر والعالم العربي ومنظمات الإغاثة الدولية تدفقها إلى غزة في إطار جهود الإغاثة والدعم للمواطنين في القطاع الذين يعاني من تداعيات الحرب والحصار والظروف المعيشية الصعبة.

ورصد مراسل "سكاي نيوز عربية" بمعبر رفح تراجعا لافتا لحركة المساعدات المنقولة جوا عبر مطار العريش على عكس المتوقع خاصة مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 من يناير.

فمنذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023 كان مطار العريش يستقبل يوميا عشرات الطائرات التي تحمل آلاف الأطنان من المساعدات لصالح قطاع غزة وذلك رغم العراقيل التي وضعتها إسرائيل أمام تدفق هذه المساعدات طول فترة الحرب.

أما في مرحلة التهدئة الراهنة وبعد تراجع هذه العراقيل وانسيابية حركة المساعدات في إطار الاتفاق الذي يسمح بوصول 600 شاحنة يوميا إلى القطاع، كان من المتوقع عودة كثيفة لحركة المساعدات القادمة جوا عبر مطار العريش، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن باستثناء عدد من الطائرات الإماراتية المحملة بمعدات ومستلزمات طبية مخصصة للمستشفى الميداني الإماراتي في إطار عملية الفارس الشهم رقم 3.

وبتقصي هذا الأمر، علم مراسل "سكاي نيوز عربية" في معبر رفح من مصادر إغاثية أن آلية إرسال المساعدات من الخارج قد شهدت تغيرا يتمثل في تكوين شراكات بين مؤسسات المجتمع المدني المصري والهيئات الإغاثية الخارجية التي تمول قوافل من المساعدات الإنسانية على أن تتولى جمعيات أهلية مصرية توفير وتجهيز كميات المساعدات المطلوبة ونقلها بالشاحنات إلى غزة.

وتحقق الآلية الجديدة وفق المصادر السرعة المطلوبة لتأمين كميات وفيرة من المساعدات في وقت قصير وبتكلفة أقل بدلا من الاعتماد على الآلية القديمة بإرسال المساعدات عبر الطائرات التي تستهلك كميات ضخمة من الوقود.

ومنذ بدء تدفق المساعدات تزامنا مع بدء سريان الاتفاق، يشهد معبر رفح حركة نشطة، حيث يتم يوميا تجهيز شحنات من المواد الغذائية الأساسية والأدوية والبطانيات والمعدات الطبية للمستشفيات في غزة.

ويؤكد مسؤولون بالمعبر أن عمليات التحميل والتفريغ تجري بشكل منتظم بمعبري العوجة وكرم أبو سالم لتسريع وصول المساعدات للمحتاجين في الوقت المناسب.

وتهدف هذه المساعدات إلى توفير الحد الأدنى من الاحتياجات العاجلة والمنقذة للحياة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي فرضت تحديات كبيرة على الحياة اليومية.