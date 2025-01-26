وشهدت الأمسية إعادة تعريف لمعايير التواصل والتميز في عالم المعاملات المالية عالية القيمة، مما يعكس رؤية الشركة في تعزيز الابتكار والتفاعل في القطاع المالي.

وأقيمت الأمسية في مضمار ميدان الشهير لسباق الخيل، حيث تميزت بكونها ورشة عمل استثنائية جمعت بين التمويل، الابتكار، والرقي. وشهد الحدث حضور نخبة من كبار الشخصيات، والعملاء المتميزين، والشركاء الماليين، والمحترفين البارزين في القطاع.

وتجاوزت الأمسية حدود التواصل التقليدي، لتقدم منصة مبتكرة للتفاعلات المبنية على القيمة والرؤى الثاقبة، مما يعزز مكانة "ضمان ماركتس" كرائدة في الجمع بين الفخامة والابتكار المالي.

وتمحور تركيز الأمسية حول إبراز الخبرة المالية بأسلوب مدروس ومميز. واستضاف الحدث خبير الصناعة والمقدم جيمس فولكنر، الذي أدار الأمسية ببراعة. كما تخلل الحدث مناقشات قادها مجموعة من أبرز قادة الفكر والخبراء، منهم: الدكتور راين ليماند: خبير اقتصادي مالي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا، نضال عبد الهادي: مستشار مالي متمرس وخبير في التوجهات الاستراتيجية والنمو، مايا حجيج: إعلامية قديرة ومشرفة متمرسة في قطاع الأعمال. عبد الله الجويد: مراسل مالي حائز على جوائز، متخصص في العملات المشفرة وأسواق الأوراق المالية، أرشيا خان: رائدة أعمال ناجحة، وبولا نوفل: كبيرة المراسلين في CNN Business Arabia.

ونجح الحدث في تقديم رؤى قيمة من خلال هذه النقاشات، ما جعله منصة تفاعلية تجمع بين الخبرة المالية والابتكار.

وقدم المشاركون خلال الأمسية رؤى فريدة تناولت أحدث اتجاهات السوق، واستراتيجيات التداول المتقدمة، والابتكارات التي تسهم في تشكيل مستقبل العالم المالي، مما ضمن للضيوف الحصول على الإلهام والمعرفة القابلة للتطبيق في حياتهم المهنية والمالية.

كما تميزت الأمسية بإدخال ألعاب وأنشطة إبداعية تركز على الشؤون المالية، لتقديم تجربة تفاعلية غير تقليدية. شملت الأنشطة كل شيء، بدءًا من تقديم معلومات مبسطة حول التداول إلى تحديات التنبؤ المباشر بحركة الأصول، مما أضفى أجواءً حيوية وتعليمية على الحدث.

عكس كل جانب من الأمسية التزام "ضمان ماركتس" ببناء ودعم مجتمع مالي مبتكر ومتماسك، يجمع بين الخبرة والإبداع لتعزيز الفهم المالي لدى المشاركين وتعزيز التواصل الفعّال في القطاع.

وأضافت الجوائز الحصرية، التي تضمنت رحلات فاخرة على متن اليخوت وإقامات في أفخم الفنادق، لمسة إضافية من الإثارة، مما جعل الأمسية مجزية بقدر ما كانت ثاقبة ومُلهمة.

ووعلّق سامر مرشد، الرئيس التنفيذي لـ"ضمان ماركتس"، قائلًا: "لقد قمنا بإعادة تعريف شكل التواصل المالي وشبكاته من خلال التركيز على التمويل والتداول بمستويات متعددة – بدءًا من المناقشات العميقة إلى التحديات التفاعلية – أنشأنا أمسية استثنائية تعكس مهمتنا في تمكين المتداولين والمستثمرين من خلال المعرفة، الابتكار، والاتصالات ذات المغزى".

وباعتبارها أول وسيط محلي يتعاون مع كرنفال دبي لسباقات الخيل، تواصل "ضمان ماركتس" ريادتها في الابتكار والتميز، مُبتكرةً فرصا لا تُضاهى لعملائها المتميزين.