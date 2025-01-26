وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن معبر رفح المصري سجل، الأحد، عبور 260 شاحنة محملة بالمساعدات المتنوعة باتجاه معبري العوجة وكرم أبو سالم إضافة إلى 24 شاحنة وقود وغاز طهي.

ويؤكد مسئولون بالمعبر انتظام عمليات الشحن والتفريغ بالمعبرين لتسريع وصول المساعدات للمحتاجين في الوقت المناسب.

وتنطلق الأحد من القاهرة قافلة ضخمة من المساعدات الإغاثية على متن أكثر من 300 شاحنة لدعم العملية الإنسانية التي بدأت في 19 من يناير الجاري في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي بموجبه يستقبل قطاع غزة 600 شاحنة مساعدات يوميا عبر مختلف المعابر.

وتهدف هذه المساعدات إلى توفير الحد الأدنى من الاحتياجات العاجلة والمنقذة للحياة خاصة في ظل الظروف الحياتية القاسية التي يعيشها سكان القطاع منذ أشهر.