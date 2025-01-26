وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان عبر حسابها على منصة تليغرام: "ندين بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضافت: "إنها تندرج في إطار التشجيع على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس، إن "شعبنا كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع"، في إشارة إلى مقترح ترامب.

وطرح الرئيس الأميركي، الأحد، خطة لـ"تطهير" غزة، قائلا إنه يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط. وصرح ترامب للصحفيين: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، واصفا غزة بأنها "مكان مدمر"، وقائلا إن هذه الخطوة قد تكون "موقتة أو طويلة الأجل".