وفي الهجوم الأول، هاجم 4 عناصر من خلايا داعش يستقلون دراجات نارية، مساء السبت، حاجزاً لقوى الأمن الداخلي في منطقة مخروم على طريق الأبيض الواصل بين الحسكة والرقة، ما أسفر عن مقتل عنصر تابع لقوى الأمن الداخلي وإصابة آخر.

بعدها بساعات، شنت خلايا داعش، هجوماً ثانيا على نقطة عسكرية تابعة لقسد، في قرية الحنوة التابعة لبلدة تل حميس بريف الحسكة، لتندلع على إثرها اشتباكات مسلحة بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.