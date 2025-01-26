وذكرت إسرائيل أنها تعتزم إبقاء قواتها في جنوب لبنان لما بعد المهلة التي انتهت، الأحد، كما كان مقررا في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف الحرب مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران العام الماضي.

وأمرت إسرائيل السكان، السبت، بعدم العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان حتى إشعار آخر.

ونص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإخلاء المنطقة من أسلحة حزب الله ومقاتليه مع انتشار الجيش اللبناني في غضون 60 يوما، وهي المهلة التي انتهت صباح الأحد.

وتقول إسرائيل إن لبنان لا يطبق بنود الاتفاق بالكامل، في حين اتهم الجيش اللبناني إسرائيل، السبت، بالمماطلة في سحب قواتها من جنوب لبنان.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصا قتل وأصيب 10 آخرون في بلدة حولا بسبب "اعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة".

وأوضحت أن شخصا قتل في عيترون وأصيب 9 آخرون.

وأضافت الوزارة أن 8 أشخاص أصيبوا في كفركلا، بينما أصيب 3 في العديسة وشخص واحد في رب ثلاثين.

ولم تذكر إسرائيل المدة التي ستبقى فيها قواتها في الجنوب، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنه يصادر أسلحة جماعة حزب الله ويدمر بنيتها التحتية.

واندلع الصراع بين حزب الله وإسرائيل بالتزامن مع الحرب فيغزة، وبلغ ذروته عندما شن الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا على الجماعة مما أدى إلى تشريد أكثر من مليون لبناني وترك حزب الله في حالة ضعف.