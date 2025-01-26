وأعلن جيبريسوس، هذا الرقم في منشور على منصة "إكس".

وذكر مسؤولون وآخرون في عاصمة ولاية شمال دارفور رقما مشابها يوم السبت، لكن جيبريسوس هو أول مصدر دولي يقدم رقما دقيقا للضحايا.

وكتب جيبريسوس: "الهجوم الفظيع على المستشفى السعودي في الفاشر، بالسودان، أسفر عن إصابة 19 ومقتل 70 بين المرضى والمرافقين".

وأضاف: "في وقت الهجوم، كان المستشفى مكتظا بالمرضى الذين يتلقون الرعاية".

ولم يحدد جيبريسوس الجهة التي شنت الهجوم، رغم أن المسؤولين المحليين قد ألقوا اللوم على قوات الدعم السريع في الهجوم.

من جانبه، قال حاكم دارفور ميني مناوي على منصة إكس إن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت قسم الطوارئ بالمستشفى الواقع في عاصمة ولاية شمال دارفور، مما تسبب في مقتل مرضى بينهم نساء وأطفال.