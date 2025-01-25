وكانت حركة حماس حررت، السبت، 4 مجندات كن محتجزات في قطاع غزة، فيما أطلقت إسرائيل سراح 200 أسير فلسطيني كانوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.

ويظهر الفيديو الدعائي، الذي نشرته حماس، المحتجزات الأربع يتحدثن باللغة العربية ويشكرن الحركة الفلسطينية على "حسن المعاملة"، إلى جانب تسليمهن أكياس هدايا لكل واحدة منهن. كما رصد المقطع لحظة توقيع عنصرين من الصليب الأحمر على استلام المحتجزات.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن المحتجزات الأربع "أُجبِرن على التقاط فيديو وهن يشكرن حماس، قبل تسليمهن كيس الهدايا المريب".

وأضافت: "على غرار المحتجزين الثلاثة الذين أطلق سراحهم قبل عدة أيام، تضمن كيس الهدايا، الذي تم تسليمه إليهن، شهادة إطلاق سراح من الأسر، وشهادة أخرى طبعت عليها عبارة -صفقة طوفان الأقصى-، وحمالة مفاتيح تتضمن العلم الفلسطيني وقبعة من الصوف".

وكانت المحتجزات يحملن حول أعناقهن بطاقات تعريفية تتضمن صورتهن وهويتهن ومكان اختطافهن.

وذكرت "معاريف" أن المحتجزات عشن "رعبا نفسيا حتى اللحظة الأخيرة قبل إطلاق سراحهن"، فيما قال موقع "كيكار" إن حماس تطبّق "إرهابا نفسيا خطيرا وغير مسبوق" على الرهائن.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال، في وقت سابق السبت، إن "حماس أظهرت مشاهد كاذبة بالاعتناء بالأسرى والمهمة لن تستكمل حتى يعود الجميع لإسرائيل".