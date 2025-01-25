وأوضح موقع "إسرائيل هيوم" أن قوات أمنية إسرائيلية وصلت إلى منزل عائلة أشرف زغير وحذرت أهله من إبداء مظاهر الفرحة. ونشر الموقع مقطع فيديو يظهر لحظة الاقتحام.

وقالت مصادر فلسطينية إن منزل أشرف زغير يقع في كفر عقب شمالي القدس.

ونقلت هذه المصادر عن نادي الأسير الفلسطيني قوله إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أمير زغير، شقيق أشرف.

وكان أشرف زغير ضمن الأسرى الذين تم تحريرهم، في وقت سابق السبت، من السجون الإسرائيلية.

وحظي زغير باستقبال شعبي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، شأنه شأن الـ114 أسيرا فلسطينيا، الذين وصلوا إلى رام الله عبر عدة حافلات.

وقضى أشرف زغير 22 عاما في السجون الإسرائيلية.