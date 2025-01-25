وكان 114 أسيرا فلسطينيا قد أفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ووصلوا إلى رام الله عبر حافلات ضمن الصفقة.

الصفقة شهدت الإفراج عن محمد الطوس، الذي يوصف بـ"عميد الأسرى الفلسطينيين"، بعدما أمضى 39 عاما في السجون الإسرائيلية.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دفعة أخرى من الأسرى نقلوا من سجن كتسيعوت بالنقب إلى قطاع غزة.

وقالت هيئة الأسرى الفلسطينية إنه تم "الإفراج عن 114 أسيرا إلى رام الله و16 آخرين إلى غزة وإبعاد 70 منهم إلى الخارج".

وكانت حركة حماس نشرت قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني ستفرج إسرائيل عنهم بموجب الاتفاق منهم 79 من ذوي الأحكام العليا و121 من المحكوم عليهم بالمؤبد ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل.

وسلمت حماس، السبت، 4 محتجزات (مجندات) إلى إسرائيل بموجب الاتفاق.