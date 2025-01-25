وقال غوتيريس في بيان "إنني أدين بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وأضاف غوتيريس أن "استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول"، مشددا على أن "الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا في قدرتنا على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن".

وقالت الأمم المتحدة في بيان الجمعة إن المتمردين الحوثيين اعتقلوا "المزيد من موظفيها" بعد احتجاز 13 موظفا في يونيو الماضي.

واعتبرت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة، "إقدام مليشيا الحوثي التابعة لإيران، على اختطاف عدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، امتدادا لجرائمها المستمرة ضد العاملين في المجال الإنساني والمدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت تعليق كافة تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن حتى إشعار آخر.