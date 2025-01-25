ووفق البيان فقد أصيب عنصر أمني بحروق جرّاء الحادث، كما أصيب مواطن آخر بحروق نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأشار البيان إلى أن حالة المصاب الذي نقل إلى المستشفى مستقرة.

وأكد البيان أنه تم التعرف على هوية القتيل الذي أضرم النار بنفسه، وثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تونسية فيديوهات قالوا إنها لإطلاق النار على الشخص الذي حاول اقتحام المعبد اليهودي ومن ثم أضرم النار في جسده.