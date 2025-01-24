وأكد عمر عبيد الشامسي، وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، أن إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة هامة نحو دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية،

كما أشار إلى أن إعادة افتتاح السفارة تعكس الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.