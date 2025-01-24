وقالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب المجمع الطبي في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير المركبة واحتراقها بالكامل ومقتل الشابين محمود كميل وحمود زكارنة، مشيرة إلى أن جثتيهما وصلتا إلى المركز الطبي في حالة تفحم وأشلاء.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول الحادثة.



وكانت إسرائيل قد بدأت أمس الثلاثاء ما وصفتها بأنها عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية والتي من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية، طبقا لما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وهدم الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في اليوم الثالث من عملية كبرى في المدينة الواقعة شمالي الضفة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن عملية جنين تستهدف ما وصفه الجيش بـ"جماعات مسلحة مدعومة من إيران" في مخيم اللاجئين المجاور للمدينة.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي في بيان: "علينا أن نكون مستعدين لمواصلة العمل في مخيم جنين".

وقد أسفرت العمليات العسكرية الإسرئيلية على مدينة جنين ومخيمها وبلدة برقين غرب المدينة، عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين، كما خلف دمارا هائلا في البنية التحتية. حسب وكالة الأناء الفلسطينية.