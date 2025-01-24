وقالت وسائل إعلام محلية: "الجيش فك الحصار عن معسكر سلاح الإشارة بعد معارك وسط الخرطوم بحري". ويقع مقر سلاح الإشارة على الضفة الأخرى من نهر النيل الأزرق في مقابل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

لكن قوات الدعم السريع نفت هذا التطور، قائلة إنه من قبيل الشائعات تضليل الرأي العام وطمأنة أنصارهم المهزومين نفسياً ولرفع الروح المعنوية لقواتهم التي تتجرع الهزيمة تلو الأخرى".



وقال الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع في تغريدة على حسابه في منصة "اكس" إن قواتهم تخوض معارك ضاربة في الخرطوم بحري لمنع تقدم قوات الجيش نحو سلاح الإشارة.

ويقول مراقبون إنه في حال تمكن الجيش بالفعل من فك الحصار عن سلاح الإشارة في اقصى جنوب مدينة الخرطوم بحري فسيعني ذلك فك الحصار ايضا عن القيادة العامة المحاصرة في وسط الخرطوم منذ الأسبوع الاول من اندلاع القتال في منتصف ابريل 2023.

إلى ذلك، أشارت تقارير إلى توغل قوات الدعم السريع داخل مدينة الفاشر قرب قيادة الفرقة السادسة التي تعتبر آخر المقار التي لا يزال للجيش وجود فيها في اقليم دارفور بغرب البلاد.

ومنذ الاثنين تتصاعد حدة العمليات القتالية بين الجيش وقوات الدعم السريع، في عدد من المحاور، وسط استخدام مكثف للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي والارضي التي احدثت دمارا واسعا في المنشآت الحيوية.

وبشكل مفاجئ شهدت مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي استردها الجيش قبل نحو اسبوعين قصفا عنيفا شمل عدة مناطق في وسط وجنوب المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف كبيرة من تزايد المعاناة الإنسانية المتفاقمة منذ اندلاع الحرب.

وفي مدينة ام درمان شمال غرب الخرطوم دوت أصوات عنيفة ادت إلى اهتزازات في المناطق السكنية في شمال غرب ووسط المدينة التي ظلت معظمها تشهد منذ اكثر من 10 ايام انقطاع في خدمات الكهرباء والمياه وسط تردي مريع في اوضاع السكان ونقص حاد في الخدمات الطبية.

وقالت منصات اخبارية إن سرب من المسيرات استهدف يومي الخميس والجمعة مناطق في قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال ام درمان مع سماع دوي انفجارات ضخمة داخل القاعدة التي تحولت إلى مقر رئيسي للجيش بعد الحصار الذي فرض على القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم.