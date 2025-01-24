وعادت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات من معبري العوجة وكوم أبو سالم إلى الجانب المصري لمعبر رفح بكامل حمولتها، نتيجة توقف الجانب الإسرائيلي عن عمليات تفتيش المساعدات في وقت مبكر عن الموعد اليومي المحدد، بحسب مراسلنا.

وأدى هذا التطور إلى تراجع عدد الشاحنات التي تمكنت من دخول غزة اليوم إلى 130 شاحنة فقط، من بينها 8 شاحنات وقود، وفقًا لمصادر في معبر رفح المصري.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج بالنسبة لسكان غزة الذين يعتمدون على هذه المساعدات الإنسانية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.