وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن إسرائيل نفذت "سلسلة عمليات بهدف القضاء على تهديدات حزب الله مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار".

وبين أن الجيش "دمر مستودعات أسلحة ونقاط مراقبة نشطة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان".

وأضاف أن الجيش "يواصل العمل وفقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار، المنتشر في جنوب لبنان، ويواصل مراقبة محاولات حزب الله للعودة إلى جنوب لبنان، وسيعمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، قد شدد على أن إسرائيل لن تكمل انسحابها من جنوب لبنان بحلول مهلة الـ 60 يوما المحددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان إن "عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال، بينما ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني".

ويعتبر القرار الإسرئيلي مخالفا للاتفاق المنصوص عليه والذي يقضي بانسحابه من الجنوب اللبناني خلال مدة 60 يوما.

وفي وقت سابق، أكد الجيش اللبناني، أن "العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية".

ويذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً. وتنتهي فترة إلى 60 يوما، فجر الإثنين المقبل.