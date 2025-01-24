وذكر مكتب نتنياهو أنه: "وصلتنا قائمة المختطفات اللاتي سيتم إطلاق سراحهن غدا، وسنرد عليها رسميا لاحقا".

من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائمة أسماء الرهائن التي نشرتها حماس لا تتوافق مع اتفاق غزة ومن المنتظر عقد مشاورات بين نتنياهو وفريق المفاوضات بخصوص هذا الموضوع.

كانت حركة حماس قد أعلنت، الجمعة، أسماء دفعة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة والذين ستفرج الحركة عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة إنه في إطار صفقة تبادل الأسرى قررت كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) الإفراج يوم غد السبت عن عدد من المجندات.

وأوضح أن المجندات اللاتي سيفرج عنهن هن كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج.