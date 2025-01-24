وأضاف فرحان من دمشق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني: "الرياض منخرطة في مباحثات لرفع العقوبات عن سوريا ونتلقى إشارات إيجابية بهذا الشأن".

وأكد الوزير السعودي على دعم سوريا وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشددا على أن تكاتف السوريين سيمكن سوريا من العودة إلى موقعها المهم في المنطقة.

وقال بن فرحان، سنعمل مع الشعب السوري لوضع آلية لدعم والنهوض بسوريا. كما ثمن خطوات الإدارة السورية بالحوار والانفتاح على سائر المكونات.

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الجمعة، إلى دمشق التقي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي يسعى إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، حسبما أفاد مصدر رسمي سوري عبر تلغرام. وقد استقبل الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني الأمير فيصل بن فرحان إلى جانب الوفد رفيع المستوى المرافق له.