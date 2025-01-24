وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، أن عبد العاطي، أجرى اتصالا هاتفيا بروبيو مساء الخميس، هنأه خلاله بتوليه منصبه الجديد، وأكد "أن الإجماع الذي حظي به ترشيح الوزير روبيو بمجلس الشيوخ يعكس الثقة الكاملة في قدرته على إدارة السياسة الخارجية الأميركية".

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات بشأن المستجدات فى قطاع غزة، وسوريا، ولبنان، والسودان، وليبيا، والقرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، وقضية السد الإثيوبي وأمن مصر المائي.

واتفق الوزيران على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بهدف خفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار .

وأكد عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية احترام كافة الأطراف لبنود الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.

وشدد عبد العاطي على أهمية تحقيق تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استنادا لحل الدولتين، وبما يتفادى حلقات العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الأميركي الشراكة الاستراتيجية المصرية الأميركية، مشيدا بالجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة.

ولفت إلى أن الإدارة الجديدة حريصة على دفع علاقات التعاون الثنائي مع مصر قدماً في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع للعمل بصورة وثيقة مع روبيو والإدارة الأميركية الجديدة من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود.

كما أشار إلى العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المصرية - الأميركية المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.