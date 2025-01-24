وأضافت الأونروا العديد من هؤلاء النازحين اضطروا إلى العيش في ملاجئ مؤقتة، مثل تلك الموجودة في منطقة المواصي في جنوب غربي غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحرب دمرت معظم المنازل بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن، وسوف تستغرق عملية إعادة بناء البنية التحتية واستعادة الحياة في القطاع، ومعالجة الصدمة سنوات.

وقالت إن ما يقرب من 660 ألف طفل لا يزالون خارج المدرسة، وأن الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من 14500 طفل، بحسب التقارير.

ونوهت إلى أن التعليم هو شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة، مضيفة "ولكن مع تضرر 88% من المدارس، فإن التحديات هائلة".

وأوضحت أن الأونروا توفر إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلم والترفيه ودعم الصحة العقلية: من خلال 86 مساحة تعليمية مؤقتة لأكثر من 18,000 طفل، بما في ذلك 300 طفل من ذوي الإعاقة.