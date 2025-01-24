وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,472، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 122 قتيلا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 120 انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 306 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.