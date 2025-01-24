وقال ترامب أثناء حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، إن مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف نجح في الدفع نحو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وحذر من "عواقب" في حال عدم استمرار الاتفاق، لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه العواقب.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ الأحد، بعد محاولات مكثفة من الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، استمرت أكثر من عام.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، تتواصل خلالها المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.

وقبل أسابيع، هدد ترامب بأن "الجحيم سيفتح في الشرق الأوسط" إن لم يبرم اتفاق غزة قبل موعد تنصيبه، الإثنين.