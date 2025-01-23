وفق المصادر، من المنتظر أن يعقد وزير الخارجية السعودي مؤتمرا صحفيا مع نظيره في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.

تأتي زيارة بن فرحان إلى دمشق غداة الزيارة التي يقوم بها الوزير السعودي إلى بيروت، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون.

وفي بيروت، جدّد وزير الخارجية السعودي قوف بلاده مع لبنان وشعبه، مؤكداً أنها تنظر بتفاؤل إلى مستقبله.

وقال في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت: "بحثت معه أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ونثق بقدرته ورئيس وزرائه على تحقيق الاستقرار"، مشيراً إلى أن تطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم في لبنان.