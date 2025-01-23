وأثناء حديثه لمنتدى دافوس، ذكر أنه يريد أيضا العمل على خفض عدد الأسلحة النووية، مضيفا أنه يعتقد أن روسيا والصين ربما تدعمان خفض قدراتها من الأسلحة.

كما أعرب عن أمله "أن تكون جهودنا لتأمين تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا جارية الآن". وأضاف ترامب: "من المهم جدًا إنجاز ذلك. هذا ميدان قتل مطلق. يُقتل ملايين الجنود".

جاءت تصريحات ترامب على الرغم من تعهده بإنهاء الحرب في اليوم الأول من إدارته.

وفي قت سابق، حذر ترامب، من أنه سيفرض تعريفات جمركية عالية وعقوبات أخرى على روسيا، إذا رفض بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، أنه بالضغط لتسوية الحرب فإنه يقدم لروسيا ورئيسها "خدمة كبيرة جداً".