وقال الدبيبة في لقاء خاص مع "سكاي نيوزعربية" على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، إن الشعب الليبي "متوحد" ويحب جميع مناطق البلاد، مشيرًا إلى ضرورة وضع دستور جديد ووضع قوانين انتخابية حقيقية لضمان استقرار ليبيا السياسي.

وفيما يتعلق بالانتخابات، رفض الدبيبة إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية قبل التوصل إلى دستور جديد، موضحًا أن القوانين الانتخابية الحالية لا توفر بيئة نزيهة لإجراء الانتخابات.

وأكد أن البرلمان هو المسؤول عن إصدار القوانين الانتخابية، وأن إجراء الانتخابات سيكون ممكنًا فقط عندما تكون هذه القوانين عادلة وملائمة لجميع الأطياف الليبية.

وعن الوضع العسكري في ليبيا، أوضح الدبيبة أن المؤسسة العسكرية ليست منقسمة بين الشرق والغرب كما يروج البعض، بل أن هناك تواصلًا كبيرًا بين مؤسسات الجيش في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يتم عبر التوافق على الدستور الجديد.

وفيما يخص التواجد العسكري التركي في ليبيا، قال الدبيبة إن دخول القوات التركية كان وفقًا لاتفاقات قانونية، وأنه لا يمكن لأي قوات أجنبية أن تبقى في البلاد دون موافقة السلطات الليبية. وأكد أن أي وجود أجنبي غير مقنن في ليبيا يعد "احتلالًا".

العلاقة مع مصر

وبشأن العلاقة مع مصر، وصف الدبيبة العلاقة بأنها "طبيعية" وأكد أن مصالح البلدين متكاملة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين ليبيا ومصر لتحقيق استقرار المنطقة.

وفي ملف العلاقات مع إسرائيل، رفض الدبيبة التعليق على التصريحات المثيرة للجدل حول اللقاءات بين وزيرة الخارجية الليبية ووزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي "قضية واضحة" بالنسبة للشعب الليبي، وأن ليبيا لا يمكن أن تتعامل مع أي محاولات لإشعال الفتنة في هذا الملف.

التواجد الروسي

من جهة أخرى، أقر رئيسُ حكومة الوحدة الوطنية الليبية بأن روسيا نقلت آلياتٍ عسكريةً إلى جنوب ليبيا بعد سقوط نظام الأسد. وأشار الدبيبة إلى أن حكومتَه تتابع الأمر بقلق بالغ.

وأكد رفض حكومته لأي وجود عسكري أجنبي غير قانوني في البلاد.

تحسن إنتاج النفط الليبي

وفي الشأن الاقتصادي، سلط الدبيبة الضوء على تحسن إنتاج النفط الليبي، حيث أشار إلى أن الإنتاج وصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، بعد أن كان 800 ألف برميل فقط عند توليه رئاسة الحكومة.

وأكد أن حكومته تخصص أكبر ميزانية لتطوير قطاع النفط، مع التركيز على تحسين إدارة الشركات الوطنية وتطوير البنية التحتية.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات في مصراتة وبعض المدن الأخرى، أشار الدبيبة إلى أن هذه الاحتجاجات هي جزء من التعبير الديمقراطي عن الرأي، وأكد دعم الحكومة للحقوق المدنية وحريات التعبير، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدًا لتلبية احتياجات المواطنين.

ختامًا، أعرب رئيس الحكومة عن تفاؤله بمستقبل ليبيا، مؤكدًا أن استقرار البلاد يتطلب توافقًا سياسيًا شاملًا وإصلاحات دستورية حقيقية.