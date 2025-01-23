وأفادت الوكالة "بوصول وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إلى مطار رفيق الحريري الدولي" حيث كان في استقباله نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب".

ومن المقرر أن يلتقي الوزير السعودي، في وقت لاحق، رئيس الجمهورية الجديد جوزيف عون.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد وزير الخارجية السعودي لدى مشاركته في منتدى دافوس على الحاجة إلى "رؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا.. وأعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع".

كما اعتبر أن انتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمر إيجابي، مبينا أن "المحادثات التي تجري في لبنان حتى الآن تدعو للتفاؤل".