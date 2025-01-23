وقال عون، لدى استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: "نريد عودة اللاجئين في أقرب فرصة ممكنة، ونحن حاضرون للتعاون معكم في شتى الوسائل"، مشدداً على "أهمية العمل على وقف التسلل عبر جانبي الحدود بين البلدين".

وشدد على أن "الهدف الأساس يجب أن يكون عودة اللاجئين إلى بلادهم لا بقاءهم في لبنان الذي لم يعد باستطاعته تحمل عبء ما يشكلونه عليه على مختلف المستويات".

ولفت إلى "عودة عدد من اللاجئين بعد التطورات الأخيرة في سوريا"، مشيراً إلى أن "هناك عدداً آخر قد دخل إلى لبنان بعد تلك التطورات".

وطلب عون من غراندي "المباشرة بتنظيم مواكب العودة اللاجئين"، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المادي والإنساني لتحقيق هذه العودة، لا سيما وأن بعض الدول بدأت فعلياً بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله "في أن يستمر التعاون بين لبنان والمفوضية، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة."

من جهته، لفت غراندي إلى أن "تقديرات المفوضية تشير إلى عودة أكثر من 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من الدول التي لجأوا إليها منذ تغيير النظام في سوريا في الثامن ديسمبر الماضي".

وقال "إن استطلاعاً للرأي تقوم به المفوضية يظهر زيادة عدد الراغبين بالعودة من حوالي 1 % إلى 30 % في غضون أسابيع."

ولفت إلى أن "علاقة المفوضية مع السلطات الجديدة على امتداد الأراضي السورية بناءة، وهم باشروا باعطاء أولوية لمسألة عودة اللاجئين".

وأشار إلى أن "المفوضية ترغب في العمل مع لبنان على بناء طريقة عملية لدعم هذه العودة، وإلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس الجمهورية مع المجتمع الدولي تحقيقا لذلك".