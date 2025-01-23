وأوضح الصفدي في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، أن "الأردن لا يمكنه تحمل تبعات حرب أخرى في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل".

وسبق أن أكد الصفدي في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" أن "المنطقة لا يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار دون وجود رؤية سياسية واضحة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

وحذر وزير الخارجية الأردني من أن تفجر الأوضاع في الضفة الغربية يمثل خطرا على الإقليم كله.

وأكد أن "الأمن لا يمكن أن يتحقق عبر الحلول الأمنية أو فرض الواقع بالقوة"، مشددا على أن "الحل الوحيد هو من خلال عملية سياسية شاملة تنهي الاحتلال وتضمن للشعب الفلسطيني دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

والثلاثاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، أطلق عليها اسم "السور الحديدي". وقتل في اليوم الأول من العملية 10 فلسطينيين، وأصيب العشرات.

وتصاعدت أعمال العنف في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون ما لا يقل عن 850 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الصراع.