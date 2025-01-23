وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق من شهر نوفمبر، فرض عقوبات على 26 شركة وفردا وسفينة مرتبطة بشركة "القاطرجي" السورية، للاشتباه بتمويلها الحرس الثوري الإيراني والحوثيين.

وأكدت الوزارة في بيان أن "هذه الشركة تجلب دخلا بمئات الملايين من الدولارات لقوات الحرس الثوري الإيراني وحركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين".